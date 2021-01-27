貴州茅台股價跌1% 嚴打加價銷售消息被指不實
2021年01月27日 13:25
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（中新社圖片）
內地「股王」貴州茅台(600519.SH)最新跌逾1%，報2,103元人民幣(下同)。內媒日前報道，上海地區工商局嚴打茅台加價銷售，價格超過指導價1,499元即沒收並另處罰款。多間酒商下架變陣，亦有批發商表示是次活動為茅台聯合本地工商打擊加價銷售。
今(27日)上午，上海市市場監管局相關工作人員回應稱，此消息不實，目前正在準備通報，稍後會發布。
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