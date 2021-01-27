利嘉閣指「小陽春」似提早出現　料今年樓價升一成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情無阻住屋需求，差估署樓價指數全年企硬不跌，連續12年上升。

該指數去年12月份報379.3點，按月下跌0.39%，跌幅較預期輕微，樓價連跌三個月，第四季累跌0.99%。總結2020年全年，售價指數仍有近0.03%升幅，自2009年起一直上升。若與2019年5月份的歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.43%。

剛公布的指數主要反映去年11月下旬及12月上旬的實際市況，當時第四波疫情嚴峻，惟市場對出現了近一年的疫情已有所調適，住屋需求仍是必需品，業主減價空間不大，加上不乏剛性購買力持續入市，令樓價跌幅較預期輕微。

展望1月走勢，由於疫情相對平穩及單日確診宗數回落至雙位數字，料樓價指數將維持平穩微升。綜觀1月中打後，一手新盤及二手市場交投同見暢旺，「小陽春」之勢似已提早出現，故料較顯著的升幅會在2月份的指數反映，屆時樓價指數升幅料擴大至約1%。

他又相信，疫苗開始接種後，如疫情減退及重新通關，整體經濟表現及失業率將可改善，而在股市上升的財富效應下，市場上具實力的買家足以消化供應，因此樓價升幅在年中起將會顯著加快，全年樓價暫時看升一成。

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