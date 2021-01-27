內地官媒指要警惕新能源車行業浮誇炒作　籲少吹牛多實幹

內地官媒發表評論文章指，近年來新能源汽車行業不斷發展壯大，成為促進經濟增長的重要引擎。然而，屢屢出現的行業浮誇現象、不實宣傳、安全事故，值得引起高度重視，要警惕新能源汽車行業浮誇炒作風。

文章提到，近年來，汽車行業迎來新的機遇，傳統汽車行業加速邁入電動化、網聯化、智能化、共享化發展階段。與此同時，技術瓶頸的突破困難，國外競爭對手的強勢逼近，也令不少內地新能源車企「壓力山大」，背後既有行業快速發展的衝動，又有行業壓力逼迫的憂慮。種種因素之下，新能源汽車行業「浮誇」、「吹牛」風氣漸濃。長續航、快充電、低價格等不少企業迷戀於華麗辭藻、誇張宣傳，行業亂象頻現，甚至一些安全事故時有發生，隱患不小。

文章認為，少「吹牛」多實幹，新能源汽車「浮誇炒作風」當休，並稱經歷了多年的攻堅發展，中國部分車企在電池等領域積累了一定優勢，但與歐美傳統車企相比，在整車技術、控制系統、內飾工藝等方面仍有一定差距。中國汽車製造企業的爬坡躍升之路仍路漫且長，仰望星空更要腳踏實地云云。

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