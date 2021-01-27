中美貿易戰苦了誰？特朗普留3大爛局等拜登收拾

特朗普卸任美國總統，其任內挑起中美貿易戰，美國祭出一連串手段，包括對中國進口貨品徵收關稅、封殺中企取得先進技術、迫使供應鏈撤出中國等。但打了兩年多的貿易戰，誰輸誰贏？據各大美媒盤點，美國至少在三大領域慘敗，等待拜登政府收拾爛局！

● 並無扭轉貿易逆差

特朗普在2016年大選喊出要逆轉美中貿易逆差，美媒報道，截至去年11月，美國對中國的貿易逆差，沒有下降，反升至2,870億美元(約2.2億港元)，創下10年來新高。

分析指中國對美國商品徵收報復性關稅，導致中國減少進口美國產品，成為美國貿易赤字未明顯下降的原因之一，亦凸顯美企對中國生產能力的高度依賴，尤其疫情爆發後，中國廠房大規模生產，因應市場對電腦、醫療商品的爆炸性需求，顯見中美打貿易戰，對中國出口幾乎沒有多大影響。

事實上，2019年東協10國已取代美國，成為中國的第二大貿易夥伴。隨着「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)落實，中國與東南亞的貿易關係將更穩固。

● 美國消費者受害

經濟學家表示，美國對中國加徵關稅後，中國出口商並未降低輸美產品的價格。換言之，美國消費者和公司得承擔關稅成本。據美國全國經濟研究所(NBER)報告，受關稅衝擊，美國消費者2018年收入損失約168億美元(約1,310億港元)。

● 「美國製造」未能實現

特朗普政府為貫徹「美國製造」，要求美企離開中國、返回美國，並威脅對在海外生產的美企開徵新稅。外媒引述榮鼎諮詢(Rhodium Group)數據顯示，僅管疫情和貿易戰凸顯過度仰賴中國的風險，但外資仍持續匯入中國，其中美企也不例外，去年中國更超越美國，成為全球最大的外國直接投資市場。

分析指美國和其他外國企業將繼續在中國投資，原因在於疫情期間中國仍是最堅韌的經濟體之一，且未來增長潛力比其他主要經濟體更強。

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