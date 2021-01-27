中美世紀爭霸！德國媒體指與華脫鈎代價更大　籲避免選邊站

中美爭霸不會因美國白宮易主而改變，夾在中間的歐洲處境尷尬。繼聯合國秘書長、前葡萄牙總理António Guterres擔憂國際分裂為兩大集團後，德國媒體Das Erste推出專題報道，指與中國脫鈎代價比與美國脫鈎更大，最好做法是避免選邊站，同時繼續盡力對抗美國掀起的去全球化趨勢。

該以「西方正失去經濟支配地位」為題的報道指出，2040年亞洲經濟總量就會超越北美、西歐、中歐總和，其中東亞與西太平洋地區分量會增加最多，而其中最大經濟體和動力來源是中國。

報道又引述研究機構Prognos指出，經濟實力平衡由西方向東方轉移，可能意味着國際經濟交流的新規則，而這可能導致世界被劃分為以中國、美國為主兩個集團，將喪失全球繁榮。

相較於冷戰時期，東、西方兩大集團是意識形態對抗，這次裂解來自於經濟力驅動，在已經全球化的環境下，影響將更為全面，而非僅限於政治或體制。Prognos指出，若中、美兩大集團形成，歐洲加入美國集團會損失22%出口與30%進口，加入中國集團也減少18%出口，即使選擇不加盟路線做為第三方獨立勢力，出口損失也會達12%。去全球化對經濟將會是非常致命的，自由貿易與全球經濟秩序的國際分工是現有與持續繁榮基礎，但美國發起的貿易保護主義、關稅戰和各地的產業補貼、技術壁壘，損害了全球化經濟下所有參與者。

德國工業聯會主席Siegfried Russwurm亦警告，歐洲與美國疏遠可能是永久性的，與中、美雙方都維持同等距離，就現況而言是難以達成的目標，因此歐洲需要更加團結，建立一個更強大的歐盟，由歐洲國家共同維護自身利益，而不是寄望中國或美國，因為歐盟中每個國家，包括強大的德國，和中國、美國比較都是相形見絀的。

該研究警告，德國只有部分行業為經濟的長期變化做好準備，雖然該國在機械、道路及能源基礎設施、汽車、醫療、化學行業有競爭優勢，但在未來趨勢如人工智能、量子科學、雲端計算、物聯網等方面已經大幅落後美、中，應該立刻以改善新創融資條件、提供稅務優惠等方式刺激相關業者急起直追。

事實上，經歷上世紀兩次世界大戰後，已確定歐洲衰落，無法再主導世界政局。但早在第一次世界大戰前，就有不少研究指出，當時快速崛起的美國，以及擁有廣泛領土、資源、人口的俄羅斯，預期歐洲無法再左右自身命運。如今從經濟角度舉出發，亦有類似的觀點。

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