華為在法國建立海外首座5G設備廠　料2023年投產

中國科企--華為的5G設備雖面臨被歐洲國家禁用，惟未損其海外布局的決心。外媒報道，華為周二(26日)宣布在法國東部建造5G設備工廠，這將是華為在中國以外的首座5G設備工廠。該廠預計在2023年投產，設廠地點選在法國東部Strateburgum的Alsace Brumath商業區。

報道引述華為指，這座工廠選址在法國東部，投資為2億歐元(約20億港元)，未來計劃僱用300到500名工人，主要生產5G無線通訊設備，尤其是歐洲5G基地站所需要的設備，投產後預計每年生產價值10億歐元(約100億港元)的產品，又指該廠將建成生態型工廠，以生態建築的材料和工藝來減少能源消耗。

華為被認為是全世界三大5G設備供應商中最有影響力的企業，自2003年進入法國後，近期宣布加大對法國的投資，同時為表示在法國長期投資發展的決心，華為已經宣布在巴黎大區建造一座科研中心。目前華為在法國僱有近千名員工，在歐洲擁有23個研發中心。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020