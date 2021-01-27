投資者3800萬元買入灣仔地舖　低市價約5%　

再有投資者入市掃核心區舖位。市場人士透露，灣仔謝斐道雙號地下A及B舖，鄰近鵝頸橋，以約3,800萬港元售出，略低市價約5%。該舖原先叫價約4,000萬元，僅減價約200萬元或約5%沽出。

該舖建築面積約1,483方呎，租客為速遞公司，月租金約10萬元，租期至2023年1月底，租金回報率約3.2厘。原業主於2006年3月以1,370萬元買入，現帳面獲利約2,430萬元，升值約1.8倍。

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