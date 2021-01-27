打工仔喜訊！1月強積金人均回報逾1.1萬元

駿隆集團公布，強積金整體1月表現持續向好。截至1月23日止，駿隆強積金綜合指數1月回報上升4.4%，強積金人均回報為11,605港元。

集團解釋，全球經濟雖受疫情影響，但隨着多國陸續啟動疫苗接種計劃，加上亞洲疫情管控相對較佳，不少亞洲國家經濟正以較快步伐復甦。

主要成分指數方面，駿隆強積金股票基金指數1月升7.9%；駿隆強積金混合資產基金指數升3.6%；駿隆強積金固定收益基金指數上升0.1%。股票基金當中，香港股票基金及香港股票(指數追蹤)基金回報分別為9.9%及8%。

集團提及，香港恒生指數改革，恒指公司亦啟動市場諮詢，預期將在今年2月公布最終細節，近期中概股陸續回港二次上次，亦帶動港股表現持續向上。

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