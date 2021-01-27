恆大．珺瓏灣第2期加推新價單　周日賣254伙

屯門區新盤市場熱鬧。區內恆大．珺瓏灣第2期加推128伙，大部分位處第3座，包括首次推售該座向南海景一房單位，整批單位間隔由開放式至兩房不等，實用面積222至372方呎，價單售價447萬至702萬港元。買家可享最高14%折扣及2萬元限時優惠。

發展商同時推出新銷售安排，涉及254伙，將於周日(31日)發售。項目兩期1月成交量已達54伙，開盤至今累積售出1,241個單位，套現約60億元。

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