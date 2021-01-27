傳字節跳動擬分拆抖音等業務在港上市　估值達1.4萬億元

據講，字節跳動的業務增長主要來自「抖音」及海外版TikTok，估計最新估值達1,800億美元(約1.4萬億港元)。

內地有「北快手，南抖音」之說，分析指隨着快手在港上市招股反應熱列，抖音母企把握投資熱潮來港分拆業務上市集資的消息，空穴來風。如消息屬實，今年港股新股市場將好不熱烈，多家中資科技股雲集港股，將吸引更多專業投資者參與，有利板塊估值及交投表現。

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