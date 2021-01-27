去年投訴地產代理個案增9%　最常見投訴性質為...

地產代理監管局廖玉玲稱，該局於2020年收到327宗投訴代理個案，較2019年增加9%，終止連續3年下跌的趨勢。當中最常見的投訴性質為「發出違規廣告」類別，去年共有79宗最多，佔53宗與網上廣告有關，比率約67%。

至於有關租金回報提供錯誤或具誤導性的陳述的投訴，去年錄得36宗，相比2019年僅1宗激增，主要涉及境外物業。她指，去年就開立66宗境外投訴，比2019年的6宗大增10倍。主要涉及內地珠海商舖項目及泰國樓盤，有關租金回報、地區或發展商出現失實陳述，而2個樓盤目前仍未依合約建成，有機會爛尾收場。

廖提醒買家，打算購買香港境外物業要格外小心，留意當中所涉及的風險，尤其考慮購買未建成物業。持牌地產代理主要負責根據該局指引，向準買家提供實質資料，但不能保證項目能否如期落成，或發展商能否履行其承諾的租金回報。

此外，地監局在2020年巡查一手樓盤銷售點共537次、地產代理商舖868次。由於網上宣傳日趨普及，該局共抽查了網上物業廣告平台1,150次，較2019年增加70%。在所有提及的巡查期間，共發現207宗違規個案，按年增加45%。

而該局於2020年共懲處215名持牌人，撤銷了41個牌照及暫時吊銷了13個牌照。另外，去年仍錄得1、2宗代理打鬥事件，提醒代理保持克制，除了該局會作出紀律處分，更有機會負上刑事責任，若被定罪5年內不獲發放代理牌照。

受疫情影響，去年取消共18場資格考試。不過，個人牌照數目仍錄歷史新高，截至去年12底共有40,802名持牌代理。出現增幅的原因可能是有來自其他行業人士新入行，以及前牌照持有人重新入行，而去年向持續人提供的2次現金資助，亦鼓勵代理續領牌照。不過，透露因地監局財政上自負盈虧，預計今年沒有空間再次作出資金援助。

踏入2021年，地監局將集中向業界，特別是中小型地產代理公司作出支援，以提升其專業水平。另因應購買香港境外物業的投訴有所增加，該局會繼續進行消費者教育，以提高警覺性及提升自我保障，今年3月將會再次舉辦相關公開講座。

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