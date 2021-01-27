高盛料北水南來規模逾7000億元 有咩冧巴可留意？
2021年01月27日 15:55
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今年1月尚未完結，惟北水南來規模已逾2,700億港元，帶動港股一度突破30,000點大關。投資銀行--高盛預計，今年北水南來規模比原先預期為大，故將相關預測由原來的500億美元(約3,900億港元)上調至950億美元(約7,410億港元)。
該行預計，內地資金繼續流入被美國制裁的中企股、加上內地的新籌投資基金活躍，且部分資金可投資港股，以及預期下半年將有更多中概股獲納港股通，預計到年底北水持有合資格股票的份額會由目前的8%上升至10%，
該行建議留意行業稀缺性、較A股有較大折讓、股價對北水敏感度高，北水持有度高，以及成交金額具代表性的個股。報告提及若北水保持活躍，表現有機會跑贏大市的個股包括騰訊控股(00700)、美團(03690)、思摩爾國際(06969)、安踏體育(02020)、舜宇光學(02382)、華潤啤酒(00291)、中國人壽(02628)、金山軟件(03888)、長城汽車(02333)、保利協鑫(03800)、微盟(02013)、閱文(00772)、新華人壽(01336)、廣汽(02238)、福壽園(01448)、廣發証券(01766)、波司登(03998)、呷哺(00520)及中興通訊(00763)。
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