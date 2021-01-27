高盛料北水南來規模逾7000億元　有咩冧巴可留意？

今年1月尚未完結，惟北水南來規模已逾2,700億港元，帶動港股一度突破30,000點大關。投資銀行--高盛預計，今年北水南來規模比原先預期為大，故將相關預測由原來的500億美元(約3,900億港元)上調至950億美元(約7,410億港元)。

該行預計，內地資金繼續流入被美國制裁的中企股、加上內地的新籌投資基金活躍，且部分資金可投資港股，以及預期下半年將有更多中概股獲納港股通，預計到年底北水持有合資格股票的份額會由目前的8%上升至10%，

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