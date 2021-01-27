風水指數：港股8月見頂　金融股當旺！

牛年即將到來，中信里昂證券發表最新2021風水指數，為恒生指數把一把脈，將金牛和恒指所屬的土雞(生於1969年11月24日)合八字，指二者和諧相處對恒指是吉兆！港股今年開局做好，預示牛年更加穩定。

對上一個牛年，正是金融危機爆發後的2009年，今次金牛重出江湖，恒指有望擺脫困境，走出谷底。報告預測，恒指今年最佳時期為夏冬兩季，4月出現回調，並於8月前後見頂，秋收時節或見獲利回吐，但恒指年終位置仍會高於年初。

牛年最「旺」的行業是金融與專業服務，因金貫穿全年，料該行業於初春及夏季暢旺。水相關行業，如物流、航運及貿易，將於春季表現最佳，旅遊及交通有望於11至12月捲土重來。火相關行業，如科技與化妝品，於春末及夏末表現不錯。儘管牛屬土，但其能量將被用於止水生金，故看淡建築業。報告指，金、木、水、火、土五行元素分布最均衡的時候，則投資組合表現最佳，但仍建議作出投資決定前參考該行分析師報告。

買樓風水又如何？牛年最佳方位為位處正中的九龍，利財富與成就，同看好正西方及正南，分別為屯門及港島。西北及東南有煞星光臨，宜徊避。該行又預測屬雞、蛇、猴大吉。牛、鼠、兔、狗、豬相對順利，龍與馬力保不失，而虎及羊則需要加倍努力。

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