Mastercard將研發新一代感應式支付方案

Mastercard宣布，將應用最新的抗量子技術來研發新一代感應式支付方案，全新升級感應式(Ecos)規格將有助確保感應式技術能在未來數碼化環境及各種新興技術(如量子計算)推出時仍持續適用。

消費者對於更快捷、方便、安全及衛生的支付模式的需求推動了他們轉用感應式支付，而這個趨勢將持續地增長。在去年第3季，感應式支付的滲透率佔全球實體交易的41%，按年增長30%。

Mastercard網絡與智能總裁Ajay Bhalla表示，感應式支付是當前及未來實體交易的大趨勢。隨支付生態系統持續發展，更多的連接設備和物聯網將創造更多用戶需求，且對開發下一代新功能的需求亦愈來愈大，以確保技術永遠走在最前沿。

公司預計實體店內的消費將逐漸改以感應式支付進行，這些新規格能確保任何裝置均可被用作進行支付，毋須再刷卡或插卡。而Ecos規格利用全新抗量子技術帶來新一代演算法和加密匙等優勢，同時確保感應式交易能在半秒內完成，並提供更高級別的保護和私隱度。

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