油價上揚 道期跌65點

美匯指數報90.24；港匯反覆處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4757；美元兌日圓報103.68；歐元企1.2158；英鎊見1.3757。金價企1,849美元。油價上揚，布油見56.3美元，紐油處52.96美元。道指期貨跌65點。

●市後關注點

-21:30 美國12月耐用品訂單

●虛銀擬核對不力允許「轉錯數」，銀行界：追回款項需時。

●全球央行狂印鈔，企業鬥快在股市融資搶錢...

●LG Display上季營業利潤創3年高位，受惠iPhone出貨增加。

●火箭隊老闆料美國經濟將強勁復甦，或重演「咆哮的二十年代」。

●散戶群捧GME！《沽注一擲》主角警告瘋狂又危險。

●美銀警告千禧年科網股災後冧市訊號首次重現...

●高盛CEO須為公司醜聞被判罰而扣薪7,800萬元。

●分析指無論中美關係是否得緩解，Apple仍加速將供應鏈撤華。

●去年外資購新加坡私樓量創2003年以來新低。

●澳洲第4季度CPI按季升0.9%，高於市場預期。

●全球缺櫃嚴重，海運商急着空櫃回中國，拒載美國農產品。

●傳螞蟻集團擬售生物識別技術公司Eyeverify。

●傳字節跳動擬分拆抖音等業務在港上市，估值達1.4萬億元。

●中國經濟：

-傳今起廣州四大行樓按整體加價，已有銀行暫停樓按業務。

-內地居民港股開戶不容易，基金投資提供方便門。

-疫下內地倡「就地過年」，高鐵因客流不足停運 民工咁講...

-中國上月規模以上工企利潤升20.1%。

-內地官媒指要警惕新能源車行業浮誇炒作，籲少吹牛多實幹。

-貴州茅台股價跌1%，嚴打加價銷售消息被指不實。

-內地去年併購交易金額升30%，私募基金活躍。

●港上月私宅售價指數跌0.39%，連續3個月下滑。

-利嘉閣指「小陽春」似提早出現，料今年樓價升一成。

-萊坊林浩文指現時樓市「畸形」，今年租金睇跌逾5%。

●港府發售25億美元綠色債券，亞洲機構投資者佔65%最積極。

●打工仔喜訊！1月強積金人均回報逾1.1萬元。

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