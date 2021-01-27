天賦海灣天池屋劈價易手　原業主帳面蝕逾1200萬元

肺炎疫情持續影響樓市，特色單位亦錄蝕讓成交。市場消息稱，大埔天賦海灣6座一個頂層戶，實用面積2,298方呎，四房間隔，單位連天台及私家泳池，曾以7,280萬元叫價放售，傳最後累減1,700萬元，以5,580萬元易手，呎價24,282元。

據悉，原業主於2012年以約6,785.9萬元入市，現轉售單計帳面已虧蝕約1,205.9萬元，貶值約17.8%。

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