外匯基金去年賺1978億元　按年跌24%

香港金融管理局公布，外匯基金於2020年錄得1,978億港元的投資收入，主要靠債券投資食胡，收益為925億元，而香港股票及其他股票投資收益分別為40億元及690億元；非港元資產外匯估值上調96億元，以及其他投資收益錄227億元。單是去年第4季，外匯基金賺1,354億元。

2020年外匯基金的投資回報率是4.4%，其中「投資組合」回報率是7.8%，而「支持組合」是1.6%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2020 年9月底的內部回報率年率為12.5%。

金管局總裁余偉文評論外匯基金在2020年的表現時表示，2020年對投資者來說是峰迴路轉的一年。新型冠狀病毒為全球經濟帶來嚴峻的挑戰，但在各國央行推出超寬鬆的貨幣政策及政府一連串財政紓困措施帶動下，資產市場從大幅調整中迅速反彈，多個股市更於年內創出歷史新高。總結全年，外匯基金的股債投資獲得良好的收益。

展望今年表現，余偉文表示，全球各地經濟復甦的時間和步伐將成為關鍵。環球經濟或有望復甦，但疫情發展仍會左右全球經濟前景。此外，地緣政治風險仍然不能忽視，美國新任政府的外交政策方向及中美關係的發展，以至英國實施退歐協議的情況，仍會影響金融市場去向。

值得留意的是，環球股市在持續的低利率環境下已連續兩年顯著上升，偏高的估值能否持續仍是未知之數。超低利率同時也對外匯基金大量持有的債券投資帶來很大的挑戰，因爲低利率一方面令債息收入大打折扣，另一方面在市況動盪時，債息下跌(即債價上升)的空間會非常有限，大大削弱一般股債組合分散風險的功能。

更壞的情況是，假如長期低息及多國大規模的財政刺激措施在未來使通脹升溫，觸發債息急升，令環球資產市場出現較大調整，更會對外匯基金的估值造成下調壓力。

余直言，未來一年環球投資環境仍會複雜多變，金管局會小心謹慎地管理外匯基金，繼續保持靈活性、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，以應付可能出現的金融動盪，並確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

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