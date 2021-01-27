傳監管機構向銀行及基金經理查詢撤離香港原因

市傳一些撤出香港的銀行及基金經理接獲香港證監會、香港金融管理局、財經事務及庫務局及香港金融發展局的來電，被詢問他們決定離港的過程、以及究竟為甚麼要在此時離開。

據外媒引述部分業界高層指，要不是疫情的阻礙，離港潮應該會更大。亦有基金經理指，證監會向離開香港的基金公司作出查詢、了解牌照狀況並不罕見，問題是其他機構之來電、以及他們提問的語調並不尋常。

金管局回覆外媒查詢時表示，該局一直留意業界人士的情況及市場發展。

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