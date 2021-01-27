【產經直播】港股好淡友對決 誰勝誰負？
2021年01月27日 16:40
東網電視更多新聞短片
港股周三(27日)繼續下跌，高開165點後走勢反覆，最多升245點，但最終收市跌93點，報29,297點，成交2,551億元。明日(28日)期指結算，好友有冇機會反撲？
新經濟股走勢兩極，人民銀行行長易綱回應螞蟻集團上市工作會否恢復時指，遵循正常的法律程序，將有好結果，帶動阿里巴巴(09988)收市升逾2%；相反TMXJ表現乏力，其中騰訊(00700)曾跌穿700元水平，而美團更曾跌逾10%；JATMX動力強弱點分布？
相反內銀股撐市，不單四大內銀均有資金追捧，就連郵儲銀行(01658)亦創新高，內銀股是現時穩陣之選？另外，熱炒嘅汽車股就有官媒介入降溫，指市場要留意新能源汽車的「浮誇炒作風」，拖累個別汽車股回吐，比亞迪(01211)跌逾2%；吉汽(00175)更挫半成、一眾車股要睇路？
《東網Money 18》搵嚟銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020