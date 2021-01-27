珀麗灣連環沽出3伙　本月已錄32宗買賣按月倍增

美聯熊建明表示，馬灣珀麗灣本月交投大旺，本月已錄約32宗成交﹐較上月16宗倍增。屋苑最近連錄3宗買賣，其中17座低層E室，實用面積360方呎，一房間隔，去年連租約叫價505萬元放售，因應市況調減至505萬元以交吉形式售出，新買家為外區首置客，呎價14,028元。

另外兩宗為兩房成交，包括30座中層G室，實用面積499方呎，去年底開價660萬元，新買家還價至640萬元購入單位，呎價12,825元。至於同座低層A室，實用面積507方呎，減價35萬元後，亦以585萬元轉售，呎價11,538元。

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