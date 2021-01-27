飛克國際上市地位遭取消　自周五起生效

由於該公司延遲刊發其2013年全年業績，及其後未能符合《上市規則》第13.24條規定，即上市公司須有足夠的業務運作或擁有相當價值的有形資產或無形資產，其股份自2014年3月31日起已暫停買賣。

聯交所先後於2016年11月25日、2018年11月14日及2019年7月4日根據《上市規則》第17項應用指引將該公司置於除牌程序的第一、第二及第三階段。

根據《上市規則》第17項應用指引，聯交所可向未有足夠的業務運作的公司，而未能採取適當行動恢復其上市地位，可就此啟動除牌程序。

該公司於2020年1月3日除牌程序第三階段屆滿之前向聯交所提交復牌建議，其中所涉的收購目標公司構成《上市規則》第14.06B(2)條下的非常重大收購事項及反收購行動。於2021年1月15日，上市委員會認為復牌建議不再可行，因為該建議所涉的重組協議已經失效。因此，聯交所根據《上市規則》第17項應用指引行使權力取消該公司的上市地位是合適做法。

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