去年外匯基金向港府財政儲備存款支付326億元

2020年外匯基金支付予財政儲備存款與政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，去年有關費用分別是326億元及115億元。

值得留意的是，支付予財政儲備的326億元中，未包括2020年度應支付予未來基金的款項，有關數字需待2020年的綜合息率確定後方可公布。可參考的是，2019年度綜合息率為8.7%，應支付予未來基金的款項為244億元。

在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘增加1,037億元。

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產增加2,941億元，由2019年底的42,067億元，增加至2020年底的45,008億元，主要來自2020年的投資收入及銀行體系結餘上升，但有關增幅因財政儲備存款下跌而被部分抵銷。

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