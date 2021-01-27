中國由美進口136萬噸玉米　推升期貨漲近4%

中國對玉米需求依然甚殷，重燃市場對美國和全球穀物供應趨緊的擔憂，刺激美國玉米期貨周二飆近4%。由於大豆及小麥是玉米的主要飼料替代品，令大豆價格也跟隨玉米上揚，主因是市場擔心巴西在收成期間遇到的貸款問題，會造成之後種植起步緩慢。小麥也有供應憂慮，加上俄羅斯正式通過增加小麥出口稅，刺激價格向上。

在芝加哥期貨交易所(CBOT)買賣的3月玉米期貨結算價升20美仙，至每蒲式耳5.32美元；3月大豆合約漲26美仙，至每蒲式耳13.7美元；3月小麥合約飆16美仙，至每蒲式耳6.65美元。

美國農業部較早前確認，美國出口商向中國出售了136萬噸玉米，計劃8月底前交付，是去年7月以來對中國最大的一筆玉米交易，亦是美國總統拜登上任以來，中國首次大規模購買美國大宗商品。分析預計，中國2020至2021年度玉米進口量，將超過美國農業部目前的預測1,750萬噸，最多料達2,500萬噸。

油金方面，市場主要等待美國聯儲局公布今年首次議息結果及貨幣政策聲明，再判斷美元去向。因此，商品市場偏向淡靜，紐約期金報每安士1,844美元，跌0.34%；紐約期油報每桶53.01美元，升0.76%，布蘭特期油報56.35美元，漲0.79%。

盛寶銀行認為，今年是整個大宗商品牛市的開始，金價有望突破每安士2,000美元關口，最多上望2,200美元，因過去225年以來的大宗商品牛市往績顯示，黃金和白銀價格都會上漲。

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