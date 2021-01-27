馬鞍山新盤Silversands兩房交樓標準示範單位曝光

主人房亦享相同景觀，可遠眺赤門海峽及吐露港，外連工作平台，增加天然採光。單位層與層之間的高度最高達3.4米，令室內添空間感提升。

信置集團聯席董事田兆源稱，項目將於本周六(30日)開售首張價單共50伙，全屬為一房及兩房單位，分別有20伙及30伙。

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