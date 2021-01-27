疫情加大貧富差距　富人身家增3.9萬億美元

新冠肺炎重創全球經濟，即使部分國家已大規模接種疫苗，全球期盼的經濟復甦，仍充滿變數。

全球經濟乏力，但富豪的資產卻不減反增。樂施會(Oxfam)近期發表的貧富差距報告表示，富人只用了9個月，就讓資產恢復至疫情爆發前的水準，甚至還有所增加；至於貧窮一族，則要花10年時間，才能讓生活回歸正常。

全球排名前一千的富豪，大多能夠妥善應付疫情帶來的衝擊，就算去年首季股市狂瀉，但富人都有辦法捲土重來，部分原因在於，政府提供了前所未有的經濟援助，例如大規模貨幣寬鬆。

樂施會估計，自去年3月中旬至12月底，全球富豪的財富共增加約3.9萬億美元。

但同時，聯合國統計，2020年全球生活在貧困中的人數增加了5億。世界銀行研究也發現，新冠肺炎疫情使6,000萬人陷入「極度貧困」。

樂施會執行長布克（Gabriela Bucher）表示：「我們見到史上最明顯的貧富懸殊，貧富差距與病毒一樣致命，各地政府應確保貧困人口能獲得疫苗和經濟援助。」

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020