黃竹坑站港島南岸第5期項目由麗新等合組財團投得
2021年01月27日 17:22
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項目昨日(26日)截標收到10份標書，其餘入標財團包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、嘉華國際(00173)。另外，恒基地產(00012)、華懋集團、希慎興業(00014)及會德豐地產合作入標，至於信和置業(00083)與嘉里建設(00683)、鷹君(00041)及遠東發展(00035)亦合資參與。
資料顯示，項目可建總樓面逾63.6萬方呎，將來提供不多於1,050伙，平均每伙面積約606方呎。市場消息透露，項目補地價金額逾64.37億港元，每方呎約10,119元，分紅比例固定為25%，發展商須額外出價競投。
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