黃竹坑站港島南岸第5期項目由麗新等合組財團投得

資料顯示，項目可建總樓面逾63.6萬方呎，將來提供不多於1,050伙，平均每伙面積約606方呎。市場消息透露，項目補地價金額逾64.37億港元，每方呎約10,119元，分紅比例固定為25%，發展商須額外出價競投。

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