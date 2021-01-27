藥明生物料去年利潤增長65%以上
2021年01月27日 17:30
東網電視更多新聞短片
藥明生物(02269)公布，集團預期截至2020年12月31日止年度所錄得的歸屬於公司權益股東的利潤相比於上年同期歸屬於公司權益股東的利潤增長65%以上，主要是由於憑藉領先的技術平台、行業最佳的項目交付時間及優秀的項目執行過往記錄，集團贏得新綜合項目顯著更高市場份額；成功推出「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；於2020年下半年加速高效推進更多COVID-19項目，支持並賦能全球客戶；(iv)集團多個技術平台產生的里程碑收益強勁增長；現有產能利用率的持續提升帶來更高的運營效率和毛利率；(vi)持有的上市及未上市投資組合的公允價值變動推高投資收益；以及(vii)外匯風險管理及戰略有效降低預計匯兌損失。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020