台晶片廠聯電去年純利增長兩倍　今季產能「爆廠」

聯電上季晶圓付運量已按年大增12.29%至229.3萬片(8吋晶圓等值)，28納米製程之收入貢獻提升至18%，指引今季產能利用率會進一步提高至100%的「爆廠」水平，並預期單片晶圓均價以美元計會按季升2至3%，毛利率兩成多。總經理王石指，產能利用率得到WiFi、數碼電視、電源管理晶片等消費者及運算相關應用的需求支撐。

半導體市場研究機構IC Insights則估計，2021年全球集成電路(晶片)市場規模將按年增長12%至4,415億美元(約3.44萬億港元)，增速連續第3年有雙位數，通訊、消費、汽車、工業與醫療等應用推動更複雜、高速且低功耗的晶片需求。王石亦對今年晶片市場樂觀，並因應市場對先進技術需求旺盛，把聯電今年資本開支預算調高五成至15億美元。

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