帝御‧嵐天首日開放示範單位　暫錄逾300票登記

大型上車新盤收票反應踴躍。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天，今日(1月27日)正式開放設於尖沙咀的示範單位及展銷廳，參觀反應不俗，市場料暫已錄得逾300張入票登記，即首批單位已錄超額認購。

該盤首張價單推出112伙，實用面積208至361方呎，全屬開放式及一房戶。扣除最高折扣後，折實平均呎價15,020元，折實入場費由299.93萬元起。整批單位折實呎價介乎約13,998至約17,463元，最高售價則為532.53萬元。

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