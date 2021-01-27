「女股神」再唱好比特幣　因為他被提名證交會主席...

有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人Catherine Wood去年賺得盆滿缽滿，對於近日Gary Gensler被拜登提名為美國證交會主席，她認為這讓比特幣的前景變得樂觀，因為他了解加密貨幣，在態度上也是支持比特幣的。

Catherine Wood預計，未來比特幣在機構投資者和大公司投資組合中的佔比還會上升，將看到更多公司在自己的資產負債表中納入比特幣資產，特別是那些了解該技術並且對此感到滿意的技術公司。她援引MicroStrategy的統計說，如果每家標指成分股公司將其資產的1%投資於比特幣，比特幣價格將上漲4萬美元。如果拿出2.5%至6.5%，比特幣價格或能漲20萬到50萬美元。

對於比特幣的內在價值，她認為比特幣將繼續跑贏黃金，因為市場沒有比特幣更好的對沖通脹的工具。

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