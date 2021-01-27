博彩業縮水！澳門1月賭收料跌逾6成

澳門的經濟支柱博彩業於2021年開局「出師不利」，多項指標俱錄得下跌。其中，根據澳門博彩監察協調局公布，2020年獲發准照之博彩中介人(俗稱疊碼仔)數目按年減少11.34%至86名，並且是連續第8年收縮，較2013年高峰期的235名，更大幅減少63.82%。

雖然該局未有解釋減少的原因，但疊碼仔的主業、澳門貴賓賭廳去年全年收入在新冠肺炎疫情打擊下，按年大挫80.6%至263億澳門元(下同)。其前景亦受制於內地當局收緊跨境博彩的措施。

內地文化和旅遊部日前發文，表示鑑於一些境外城市仍存在吸引中國遊客出境賭博的情況，該部將於近期聯同有關部門採取第二批旅遊目的地「黑名單」舉措，對中國公民前往「黑名單」中的境外城市和景區採取相關旅遊限制措施。分析相信，這將會持續困擾澳門博彩業的復甦步伐。

澳門整體博彩收入亦江河日下，根據多家券商的數據追縱，1月首24日澳門賭收錄得59億元，暗示本月第3周每日平均賭收僅1.71億元，較對上一周的日均2.64億元，以及去年12月全月的日均2.52億元俱顯著低逾三成。

其中，美資券商花旗的研究報告估計，這主要因為內地新冠肺炎確診數字回升，不利於跨境旅遊所致。該行對澳門博彩業維持保守的看法，尤其目前的嚴格旅遊限制，很有機會在整個2021年上半年實施。在趨勢向下的前提下，該行削減1月全月賭收預測13.33%至72.5億元，即按年大跌67.23%。

滙豐環球研究亦預測，本月全月賭收僅73億至76.5億元，按月跌2至7%，按年更是瀉65.42至67%。滙豐認為，內地地方政府呼籲民眾「就地過年」，以防疫症四處傳播，將影響人們的旅遊意欲，難以提升旅遊澳門的需求。

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