全球六成投資者看好未來1年經濟　料短期生活難返常態

瑞銀公布新一季的《投資者情緒調查》結果顯示，投資者對當地經濟前景和股票市場的樂觀情緒持續升溫。

有60%受訪者看好未來12個月的經濟前景，高於3個月前的55%。63%投資者認為未來6個月的生活未能恢復至常態，當中只有48%認為經濟前景樂觀。預期經濟在未來6個月將恢復常態的37%投資者中，看好經濟前景的高達80%。

61%投資者對未來6個月股市形勢的樂觀情緒持續升溫，較上季增加6%。全球投資者預期市場將受惠於新冠疫苗的進展(72%)和美國大選結果的潛在影響(62%)。基於商業增長動力(45%)、疫苗進展(43%)和有利的貨幣政策(40%)，72%企業家對未來12個月的業務表現抱持信心，高於第三季的69%。接近1/3的企業家(32%)計劃增聘員工，高於三個月前的30%。然而，計劃縮減業務規模的企業家比例亦增加2%。

投資者對可持續投資尤感興趣，其中54%計劃提高資產配置。一半的投資者預期可持續投資的回報比傳統投資更勝一籌，而29%預期可持續投資的表現平分秋色。

以不同地區的投資者劃分，亞洲投資者更為看好當地經濟前景，對看好當地經濟前景表示樂觀的投資者比例增加百分之七至62%，對市場的信心同樣增加百分之七至 61%。

相比起新冠疫情，美國國債成為美國投資者(60%)的首要憂慮。59%受訪者認為美國大選結果有利於經濟，31%則持有相反意見。受惠於疫苗進展及美國大選結果，股市的樂觀情緒從上季的55%攀升至59%。至於歐洲受訪者對當地經濟和股市的信心大增，65%看好經濟前景，高於3個月前的58%，而64%看好股市，高於3個月前的55%。

《投資者情緒調查》於12月底至1月期間進行，訪問了全球14個市場的4,000多名投資者及企業家。

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