外匯基金：續覓與主要金融市場低關連投資機會

香港金融管理局總裁余偉文表示，外匯基金中的長期增長組合仍有繼續投資的空間，將每年以穩定數額穩步投資。他並指，未來會繼續研究市場上是否有和傳統主要經濟體債券，或主要金融市場股票關連度較低的投資機會，以達至分散風險目的。

他稱，金管局過去數年一直增加投資現金及債券部分，近年亦稍減低持有債券的年期，以防範債息突然上升時帶來的影響。

外匯基金投資辦公室行政總裁李達志認為，金管局於2009年增設其他投資類別，「走得較前」，因此投資取向未算保守，需平衡各項因素，在有流動性的情況下爭取較高投資回報。

展望未來投資環境，外匯基金投資辦公室首席營運官朱兆荃指，大部分投資者在短期內對市場持樂觀態度，惟長期而言，各國量化寬鬆及低利率的政策，僅防止市場短期內繼續下行，卻未能長期解決問題，增加投資風險。

綠色投資近年大行其道，外匯基金投資辦公室首席風險官劉慧娟表示，外匯基金中綠色投資的數量及比例並無限制，由於綠色產品愈趨多元，會因應市場發展調整投資，並將綠色元素融入所有投資項目。

余偉文指，在審視投資項目時，如果兩項資產的回報相若，具綠色元素會獲得優先考慮。他稱，過去一兩年整個綠色金融市場無論需求或供應均有增加，故外匯基金中綠色投資的數目亦相應提升。

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