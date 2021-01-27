新股快手孖展超購逾356倍 滙豐額度「借爆」
2021年01月27日 19:00
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全城「快手抽快手(01024)」，連滙豐早前預留的1,500億元孖展額度亦被「借爆」。據致富證券市場統計，快手累計錄得逾2,245.8億元孖展認購，再加上滙豐逾1,500億元及中銀借出的孖展，首兩日已錄得超過3,745.8億元的孖展認購，相當於公開發售集資10.5億元，超購逾356.74倍。
滙豐發言人表示，快手科技新股貸款申請累計已超過預留的1,500億元，正調動額外資金以滿足市場需求。
中銀香港指，基於快手的認購反應熱烈，特別加大孖展額至2,000億元，以滿足客戶的需求。另外，豁免貝康醫療(02170)認購手續費，而孖展息劃一為1厘。
事實上，普遍券商的認購反應的熱烈程度開始減慢。耀才證券周三進帳28億元，至364億元；輝立証券僅增2億元至317億元；凱基增20億元至180億元；信誠上升40億元至200億元。華盛、海通、盈立各進帳15億元、12億元及7.46億元。
至於大華繼顯、英皇證券則沒有進帳，分別維別於191億元及100億元的孖展認購。
快手將於周五(29日)截止招股，每股招股價介乎105至115元，每手入場費11,615.89元。該公司擬發行約3.65億股新股，集資規模介乎383.47億至420億元，預計下月5日掛牌。
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