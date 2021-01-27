研究指網上消費佔一半開支　習慣會延至疫情後

信用卡公司Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，疫情導致大眾的消費習慣產生變化。在香港，現時網上購物開支佔消費者的總開支超過一半，預料疫情結束後一段長時間，大部分消費者仍會繼續保持這種新習慣。

Visa最新研究顯示，57%的香港中小型企業首次於網上銷售產品，較去年6月的40%有所上升，高於全球平均44%水平。

該公司宣布與SHOPLINE推出電子商務新手包，香港中小企可以透過SHOPLINE網上平台開設商店並銷售產品。新訂閱方案下，商戶和營運商可節省達7,195港元。

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