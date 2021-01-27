傳離港金融機構高層遭詢問撤出原因

外國傳媒引述消息人士透露，香港當局包括證監會、香港金融管理局、香港財經事務及庫務局和香港金融發展局，已致電遷往新加坡、東京等香港競爭對手城市的銀行、資產管理公司高管及避險基金經理等，詢問離開香港的原因。

有避險基金經理表示，香港當局的詢問電話要求全面了解離港背後的決策過程及時機的選擇，而類似的詢問之前沒有發生，很不尋常。有金融業高管更指，如果不是因疫情影響，可能會有更多金融同業離開香港。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020