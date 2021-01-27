韓股撤沽空禁令　舉債5000億入市散戶面臨考驗

外國媒體報道，目前南韓散戶正舉債630億美元(約4,914億港元)押注股市狂升，然而當地股市即將解除股票沽空禁令，或對散戶投資者帶來重大考驗。

為緩解新冠肺炎對市場的衝擊，南韓股票沽空禁令自去年3月開始實施，這一禁令刺激散戶投資者掀起一股借貸狂潮，蜂擁湧入股市，該禁令將從3月15日起解除股票賣空禁令。

機構投資者和散戶投資者參與股市的規模達到前所未有的水平，數據顯示，截至2020年底，南韓活躍機構和散戶投資者的帳戶數量達到創紀錄的3,540萬個，按年增加了21%。另外，去年散戶投資者佔南韓綜合指數市場平均日交易量的67%，其基準指數過去半年上漲近40%，使其成為全球表現最好的市場，但與此同時，一些分析師擔心泡沫正在形成。

南韓資本市場研究所(Korea Capital Markets Institute)高級研究員黃世勳(HwangSei-woon)表示，如果賣空禁令被解除，可能會導致股市崩盤，散戶投資者肯定會感到失望，對於市場已經過熱，重新引入沽空似乎是一個合理的政策決定。這可能有助於更好地穩定市場，防止重大衝擊。

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