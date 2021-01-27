螞蟻傳改組成金融控股公司　擬新春前完成

據外電報道引述知情人士說，螞蟻集團計劃進行大規模改造以應對中國監管的壓力。早前傳出螞蟻正制定設立金融控股公司方案，以遵守更嚴格的資本要求，並由中國人民銀行監管，據悉，螞蟻已向當局提交了重組計劃的大綱，重組方案可能會在農曆新年假期之前完成。

不過，如果螞蟻要成為一家金融控股公司，就必須遵守更嚴格的資本要求，長遠將影響其盈利能力。消息人士指出，螞蟻已經向當局提交了重組計劃的大綱，最終計劃仍需要得到國家金融穩定與發展委員會的批准。

螞蟻發言人拒絕置評。中國人民銀行，中國銀行業和保險監督管理委員會以及國務院新聞辦公室均未發表評論。

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