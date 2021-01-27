徐秋孟遭金管局停牌4個月

金融管理專員根據《銀行業條例》已經暫時中止徐秋孟，載於香港金融管理局根據《銀行業條例》所備存的紀錄冊中的所有有關資料，為期4個月，由今年1月27日起至5月26日止。個案發生時，徐受僱於渣打銀行(香港)，任職副董事及優先理財中心主管。

有關調查發現，徐秋孟於2018年3月處理一位客戶要求發出銀行資產證明的指示時，把該客戶在一份錯誤的指示表格上的簽名影印，然後貼於另一份正確的指示表格上，再將已經貼上該簽名影印本的正確指示表格複印，並將其傳真至有關銀行的分行，以假裝該指示表格是該客戶為發出銀行資產證明而作出的傳真指示。

金融管理專員認為，徐秋孟並非作為有關人士的適當人選，其不誠實行為，令她是否有能力誠實地進行受規管活動，以及其信譽、品格及可靠程度受到質疑。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020