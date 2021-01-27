帝御‧嵐天暫錄逾500票登記　Silversands有機會加推

新盤搶客戰況加劇，多個全新項目同步收票鎖定客源。其中2021年新界西北區首個登場的大型上車盤，繼日前公布開價後，已隨即開放示範單位予公眾參觀及收票，首日登場反應踴躍。同時，將於本周六開售的新界東臨海盤，認購數字續升，料稍後有機會加推應市。

●帝御‧嵐天首日開放示範單位 暫錄逾500票登記

大型上車新盤收票反應踴躍。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天，今日（1月27日）正式開放設於尖沙咀的示範單位及展銷廳，參觀反應不俗，該公司營業（一）部總經理林達民稱，單日已速錄逾500張入票登記，當中地產代理入票佔4張，由於市場反應理想，現正積極考慮於短期內加推單位應市。

該盤首張價單推出112伙，實用面積208至361方呎，全屬開放式及一房戶。扣除最高折扣後，折實平均呎價15,020元，折實入場費由299.93萬元起。整批單位折實呎價介乎約13,998至約17,463元，最高售價則為532.53萬元。

●Silversands兩房交樓標準示範單位曝光

市場上多個新盤同步收票，競爭氣氛激烈。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，開放全新兩房交樓標準示範單位加強吸客，參照第5A座3樓B室搭建，實用面積449方呎，廚房屬開放式設計，客、飯廳長約4.6米、闊約2.6米，間隔方正，方便擺放家具，同時設有露台。

主人房亦享相同景觀，可遠眺赤門海峽及吐露港，外連工作平台，增加天然採光。單位層與層之間的高度最高達3.4米，令室內添空間感提升。

信置集團聯席董事田兆源稱，項目將於本周六（1月30日）開售首張價單共50伙，全屬為一房及兩房單位，分別有20伙及30伙。

●尚悅連天台特色戶2360萬元沽出

一手特色戶受追捧。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）旗下元朗尚悅，剛售出7座28樓A室特色戶，實用面積1,235方呎，天台面積1,040方呎，平台則為214方呎，連車位售價2,360萬元，呎價19,109元。

●恆大‧珺瓏灣第2期加推新價單 周日賣253伙

屯門區新盤市場況熱鬧。區內恆大‧珺瓏灣第2期加推128伙，大部分位處第3座，包括首次推售該座向南海景一房單位，整批單位間隔由開放式至兩房不等，實用面積222至372方呎，價單售價447.9萬元至702.1萬元。買家可享最高14%折扣及2萬元限時優惠計。

發展商同時推出新銷售安排，涉及253個單位，將於本月31日發售。項目兩期1月成交量已達54伙，開盤至今累積售出1,241個單位，套現金額約60億元。

●The Campton一房單位呎售逾2萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，售出30樓Q室一房單位，實用面積386方呎，成交價800萬元，呎價20,725元。

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