美散戶瘋炒惹激辯！金融去中心化還是新時代開端？

在美國散戶瘋炒下，視像遊戲零售商GameStop近日股價如過山車，並成功挾爆沽空大戶，成為全球熱議焦點！該公司股價繼周一(25日)盤中狂飆逾倍後曾倒跌，收市回升18%後，周二(26日)再暴漲92.7%，期間多次因股價波動而暫停交易，股市雞犬皆升被視為跌市先兆，但有分析認為，散戶狂潮可能反映金融市場正「去中心化」，是值得注意的新趨勢。

GameStop周二爆升，是由於初創基金Social Capital創辦人Chamath Palihapitiya在社交媒體Twitter發文指，已買入GameStop認購期權，押注股價進一步上升。截至周二收市，GameStop本月以來已累飆超過6.8倍，反映散戶大軍在網上聊天室互相影響的威力。據數據供應商S3 Partners資料，GameStop的淡友年內帳面已勁輸逾50億美元(逾390億港元)。

對此，電影《沽注一擲》主角原型、於2008年金融海嘯前大舉拋售按證而聞名的對沖金基金經理Michael Burry警告，GameStop已顯得失常、瘋狂又危險。早於2019年買入GameStop的他表示，如果有投資者因他注意到GameStop並賺了一筆，會替他高興，但現在的漲勢可能會招致法律和監管行動。

近周在網上論壇上，不少鼓勵其他人買入GameStop的交易員，都會引述Burry的持倉。但如今，他接受外媒訪問時態度謹慎，稱既不押注GameStop上升，亦不會沽空。

對於散戶太瘋癲，有分析認為或許市場要懂得看穿這股不容忽視的新力量。美股好友、Fundstrat Global Advisors聯席創辦人Tom Lee預期，散戶投資者在未來數年將成為美股的推動力量之一，這些散戶持有充足資金可以投入股市，並改變市場動態，包括為市盈率較高的股票提供支持。他指出，過去10年人們儲蓄的3萬億美元中，有高達94%資金流入債券市場，反映整體股市投資不足，若現在其中一部分資金流入股市，將令所有股票水漲船高。

大型投資機構天橋資本(SkyBridge Capital)創辦人斯卡拉穆奇亦稱，不斷增加的散戶交易員避開了傳統華爾街勢力，推高GameStop等股票，這個現象體現了金融「去中心化」，智能手機和低成本交易正在讓過去封閉的、高度集中的資金管理業務變得大眾化。他續指，GameStop的交投活動更加證明了虛擬貨幣比特幣前景值博的看法，試問如何才能打敗「去中心化」的群眾？他更直言：「這是散戶的時代，你最好認真對待它，否則將會被時代拋棄。」

事實上，Reddit及其他網上論壇的唱好討論，引發GameStop炒賣狂潮，很可能惹來監管機構調查。不過，有分析指，證交會(SEC)要打擊由網上評論引發的炒賣並非易事，主因是很難證明有關貼文是煽動操縱市場的一部分；以往成功檢控的個案一般是SEC能夠證明，投資者在明知下散布虛假資料，欺騙其他人買入或賣出股票。

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