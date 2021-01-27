辣招鬆綁有錢賺！筲箕灣廣場兩房升值約16%

經濟前景不明朗，影響業主持貨心態，部分待單位辣招鬆綁即時止賺沽售，筲箕灣廣場兩房3年升值約16%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣廣場3座低層B室，實用面積361方呎，兩房間隔，原叫價約620萬元，議價後以605萬元成交，實用呎價16,759元。原業主於2017年12月份以約523萬元購入物業，持貨約3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約82萬元，升值約16%。

●鰂魚涌太古城耀星閣中層A室，實用面積603方呎，兩房間隔，叫價1,300萬元，累減135萬元，以1,165萬元易手，實用呎價19,320元。原業主於1996年11月以450萬元買入單位，持貨24年帳面獲利715萬元。

●西半山承德山莊2座中層A室，實用面積942方呎，三房連套房間隔，以1,980萬元易手，實用呎價21,019元。原業主2014年2月以1,480萬元買入單位，持貨7年帳面獲利500萬元。

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九龍區

●九龍塘又一村花園B15座高層A室，實用面積759方呎，三房連套房間隔，去年5月開價1,850萬元，大減300萬元，以1,550萬元易手，實用呎價20,422元。

●將軍澳維景灣畔10座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，原叫價848萬元放盤，減價15萬元或約1.8%，以833萬元沽出，實用呎價16,727元。屋苑本月累錄約32宗成交，目前有約240個放盤，入場價由680萬元起。

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新界區

●粉嶺花都廣場本月暫錄約13宗成交，其中4座中層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以533萬元獲承接，實用呎價12,906元。

●馬鞍山聽濤雅苑9座中層H室，實用面積650方呎，三房間隔，以860萬元易手，實用呎價13,231元。原業主於2008年以349萬元購入單位，持貨13年帳面獲利511萬元，升值約1.46倍。

●屯門居屋兆麟苑D座中層10室，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價650萬元，放盤約3個月，最終累減100萬元，以550萬元沽出，實用呎價9,928元，略低於市價。

●東涌藍天海岸2座高層E室，實用面積592方呎，兩房間隔，享山景，叫價800萬元，議價後以785萬元沽出，實用呎價13,260元。本月初同座一個較上址層數為低的同室單位，以735萬元成交，以此相比，不足一個月樓價上升50萬元或7%。

●荃灣海濱花園2座高層F室，實用面積497方呎，三房間隔，享園景，叫價650萬元，減價20萬元，以630萬元易手，實用呎價12,676元。原業主早於1988年12月以63.3萬元買入單位，自住約32年才轉售，帳面獲利566.7萬元，大幅升值9倍。

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