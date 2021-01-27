散戶真的贏了！沽空機構投降　平掉GameStop淡倉

外國傳媒報道，投資管理公司Melvin Capital在面臨重大損失後，於美國時間周二(26日)下午平了GameStop淡倉。

報道指出，美國股市目前討論度最高的個股是GameStop，為電動遊戲實體零售商，也是對沖基金最恨的個股，因在網絡論壇號召下，散戶大軍進場，使股價一飛沖天，重創「空軍」大戶。

雖然外界無法確定淡倉損失金額，但該公司已向Citadel與Point 72借了近30億美元，以支撐財務。

GameStop本周股價暴漲一倍以上，使1月以來漲幅達6.85倍。該公司股價在四個月前僅6美元，周二收報147.98美元。

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