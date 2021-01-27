新舊企聯手！人造肉Beyond meat結盟百事

外國傳媒報道，美國人造肉品牌Beyond Meat與飲料巨企百事周二(26日)宣布成立一家合資企業，將研發、生產及銷售植物性零食和飲料。

美國人造肉大廠與老牌跨國巨人結盟，將使食品業新手Beyond Meat有機會運用百事在新產品生產及行銷上的專業經驗，而百事則藉此擴大對植物產品的布局。據富瑞金融集團Jefferies估計，Beyond Meat在美國肉類替代品市場的市佔率約13%。Beyond meat行政總裁Ethan Brown在聲明指出，百事公司是激動人心計劃的理想合作夥伴。

這也將有助於百事公司推動可持續發展，該公司在去年簽署加入聯合國氣候行動，承諾將設定減碳目標。百事全球首席商務官Ram Krishnan表示，植物性蛋白質為公司帶來令人興奮的增長機會，這新領域有助於公司創建更永續的食品系統，並滿足消費者對更多營養食品的需求。

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