有線寬頻向控股股東撲水　料淨籌1.98億元

公告指，初步兌換價為0.068元，即較周三(27日)收市價有約13.3%溢價，以此計算可換股逾29.41億股，即現有已發行股份總數約41.2%，若這筆債券的換股權被悉數行使，永升於有線的股權將由43.2%大增至59.8%。鑑於它不附帶任何投票或股息權，且年期長達10年，公司稱，對獨立股東並無即時攤薄影響。

董事會曾考慮包括債務融資及股東配售等其他方法集資，可是商業債務融資將進一步對集團已經疲弱的財務狀況及現金流帶來壓力，而且由於財務疲弱，向第三方配售股權可能須按較大折讓釐定發行價，從而對股東帶來更大攤薄影響。

有線計劃把今次集資所得約1億元用作增強網絡基礎設施及相關所需資本支出。另約8,000萬元用於在交易完成後18個月內向獨立第三方外購節目及製作節目，其餘撥作一般營運資金。

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