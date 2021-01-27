新股專輯：心瑋醫療科技遞上市申請

尚未有盈利生物科技企業上海心瑋醫療科技向聯交所遞交上市申請，高盛及中金為聯席保薦人。

心瑋醫療為中國的神經介入醫療器械商，擁有23款商業化產品及在研產品的組合，目前4種缺血性腦中風治療器械獲得中國國家藥監局(NMPA)批文，形成支架取栓術的完整產品套裝。

另預期於2021年商業化9款正處於後期階段的在研產品，在並在2022年至2025年間商業化10款目前於早期階段在研產品，包括全球首個用於顱內狹窄的雷帕霉素顱內藥物洗脫球囊導管。

公司於2020年首季開始銷售ExtraFlexTM遠端通路導管及SupSelekTM微導管，並首錄得收入。截至2020年9月底止9個月收入729.3萬元人民幣(下同)；虧損擴大至6,774.5萬元，2019年同期蝕6,248萬元。由於2019年完成CaptorTM取栓器械的臨床試驗，以及左心耳封堵器的臨床試驗於2020年進入後期階段，研發開支按年減少53.59%至2,002.4萬元。

集資所得將用於核心產品；內部研發能力；營運資金及一般企業用途。

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