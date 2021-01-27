悲情樓市！去年私宅價升幅近蒸發　租金勁挫6%

新冠肺炎肆虐，2020年本港樓價升幅幾近全數蒸發。差餉物業估價署公布去年12月私人住宅售價指數報379.3點，按月下跌約0.39%，已連跌3個月，按年計仍有約0.03%的輕微漲幅，期間以港島區中小型單位表現最遜色。至於租金指數按年則明顯下調6%。

據該署上月份的臨時數字顯示，12月的指數為去年4月後最低，按年雖仍有上升，但升幅為過去12年最小。該月實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數報381.6點，較2019年跌0.1%，而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報319點，按年高約1.9%，反映大單位樓價走勢較理想。

事實上，去年中小型住宅單位平均每方呎售價，以港島區表現最遜色，該區實用面積約1,075方呎及以下單位的呎價按年全線下挫。其中以面積約753至1,075方呎單位跌幅最大，該類單位上月平均呎價約18,388元，按年低約8.9%。其次為面積約431至752方呎單位，平均呎價約16,883元，跌幅約2.1%。至於租金指數去年12月報178.3點，按月回升約0.06%，連漲兩個月，但已連續兩年向下。

萊坊執行董事林浩文認為，樓市持續調整，但每月上落波幅不大，去年全年算平穩，估計今年一手樓銷售依然熾熱，購買力料可維持到第二季，至於租金則會受經濟及失業率影響，料全年跌幅5%或以上。他又稱，希望政府可放寬額外印花稅SSD，以增加二手盤源，避免買家湧向新盤，讓有資金壓力業主套現或減輕負債。

長實地產投資董事郭子威則認為，今年息口依然低企，加上疫苗逐漸普及，買家購買意欲有增無減，下半年樓市可望復甦，樓價全年可升5至10%。

樓價去年在疫情下仍有輕微增長，今年個別優質戶以高價易手。美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨2期百老滙街44號高層A室「凸海」連租約單位，無樓睇下仍以2,400萬元沽，呎價約16,563元，創屋苑做價歷來次高，較2018年5月錄得的2,420萬元高峰，僅相差約20萬元。

不過，近日二手樓頻現蝕讓。消息稱，大埔天賦海灣6座一個頂層連天台及私家泳池單位，累減1,700萬元，市傳以5,580萬元易手，呎價約24,282元。據悉，單位原業主持貨逾8年，帳面蝕約1,205.9萬元。

市場稱，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑7座中層J室新近以420萬元售出，為項目二手新低價，呎價約15,217元。單位2017年5月一手買入價逾445.37萬元，至今貶值約5.7%。

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