美國股民新目標：戲院院線AMC早段升2.5倍！

繼美國遊戲經銷商GameStop(美股:GME)股票成為小股民與沽空機構戰場之後，外國社交平台Reddit又開出一條新戰線!

前對沖經金經紀Will Meade在社交媒體上表示，耳機股Koss(美股:KOSS)和戲院股AMC(美股:AMC)有機會成為Reddit散戶的爆炒目標。Will Meade認為，上述2隻股票沽空比率高於35%，而且價格低於10美元，有潛力成為散戶的新寵。

本周聚眾炒起GameStop的Reddit討論版，周二有貼文羅列出「買AMC的21個理由」，不過對於網民來說，這些理由並不重要。一窩蜂入市又炒起了該股，美股盤前一度爆升3倍有多，早段更升2.5倍，一度停牌！

所以說，散戶的力量真的不可少看！

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