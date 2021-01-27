美股道指跌近600點　港股夜期曾失二萬九關

美股跌幅擴大，道指一度挫580點，目前報30,380點，跌556點或1.8%；標指報3,768點，跌80點或2.1%；納指報13,321點，跌304點或2.24%。

港股期指夜市隨外圍大冧，更曾失守29,000關，現報29,063點，跌216點，低水235點。

大型科技股整體下跌，微軟漲幅收窄至0.8%，蘋果公司跌0.4%，亞馬遜、阿里巴巴均跌超1%，Facebook跌超2%，Google母公司Alphabet跌超3%。

疫情衝擊下，飛機製造商波音公司去年底止第四季虧損84億美元，較前一年的虧損10.1億美元擴大逾7倍，令全年虧損達到破紀錄的119億美元。該公司再度押後全新的777X客機的面世時間至2023年底，股價早段挫近5%。

【22:30】聯儲局公布議息結果前，美股周三(27日)早段回吐，道指跌477點，至30,460點；標指跌58點，至3,791點；以科技股為主的納指跌241點，至13,385點。

市場注視聯儲局對買債計劃前景的取態，一般認為只要當局繼續透過買債放水，投資風險仍低。不過，若通脹升溫，可能促使當局收緊政策，令人憂慮2013年的縮減恐慌重現。經濟師預期，聯儲局主席鮑威爾將淡化當局即將收水的揣測。

新任財長耶倫周二向財政部員工發通告，提到財政部和聯儲局在金融海嘯時緊密合作，當時財政部專家的政策行動將經濟從大蕭條後最嚴重的危機中打救出來，如今財政部亦應這樣做；又提到經濟政策可作為改善社會的強大工具，應藉以改善財富不均、種族主義和氣候變化等問題。

企業消息方面，高盛因捲入馬來西亞一馬發展公司(1MDB)貪腐醜聞需要支付巨額和解費後，行政總裁所羅門被扣減1,000萬美元薪酬，令去年總薪酬降至1,750萬美元，較2019年大減36%。高盛股價早段跌2.9%至273.41美元。

反之，視像遊戲零售商GameStop近日股價如過山車，並成功挾爆沽空大戶。該公司股價繼周二(26日)暴漲92.7%後，周三(27日)早段再漲110.1%至311美元。

戲院營運商AMC Entertainment股價亦漲219%至15.85美元。

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