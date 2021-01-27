中信建投証券計提13億人民幣減值準備
2021年01月27日 22:50
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中信建投証券(06066)公布，根據《企業會計準則》和本公司會計政策，公司及下屬子公司對截至2020年12月31日的各項需要計提減值準備其中公司本年需計提的各項信用資產減值準備合計13.19億元人民幣(下同)，超過公司2019年度經審計淨利潤的10%。
本次計提信用減值準備後，公司2020年度營業收入233.51億元，按年上升70.53%；利潤總額121.26億元，按年上升69.50%；歸屬於母公司股東的淨利潤95.09億元，按年上升72.85%。
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